ПСЖ закрыл трансфер результативного защитника топ-5 лиг

Бразильский латераль Порту Алекс Теллес готовится сменить чемпионат.

Французском ПСЖ удалось договориться с Порту о переходе защитника португальской команды Алекса Теллеса в парижский клуб, сообщает издание A Bola.

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Напомним, ранее ПСЖ предлагал за бразильца 22 млн евро, однако Порту, остро нуждающийся в деньгах, хотел больше, понимая, что контракт Теллеса с клубом заканчивается в июне 2021 года. В конце концов клубы остановились на цифре в 25 млн евро.

Интересно, что Теллес является одним из самых результативных защитников в топ-лигах. В текущем сезоне он сыграл в чемпионате Португалии в 23 поединках, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. К слову, такое же количество голов имеет в своем активе еще один защитник – представитель немецкого Айнтрахта и будущий соперник сборной Украины в составе Австрии Мартин Хинтереггер.

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