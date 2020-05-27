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ПСЖ закрив трансфер найрезультативнішого захисника топ-5 ліг

12:17 354 Читать на русском
ПСЖ закрив трансфер найрезультативнішого захисника топ-5 ліг
Алекс Теллес / Фото з відкритих джерел

Бразильський латераль Порту Алекс Теллес готується змінити чемпіонат.

Французькому ПСЖ вдалось домовитись з Порту щодо переходу захисника португальської команди Алекса Теллеса у паризький клуб, повідомляє видання A Bola.

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Нагадаємо, раніше ПСЖ пропонував за бразильця 22 млн євро, однак Порту, який гостро потребує грошей, хотів більше, розуміючи, що контракт Теллеса з клубом закінчується у червні 2021 року. Зрештою клуби зупинились на цифрі у 25 млн євро.

Цікаво, що Теллес є одним з найрезультативніших захисників в топ-лігах. У поточному сезоні він зіграв у чемпіонаті Португалії у 23 поєдинках, в яких забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі. До слова, таку ж кількість голів має у своєму активі ще один захисник – представник німецького Айнтрахта і майбутній суперник збірної України у складі Австрії Мартін Хінтереггер.

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Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери ПСЖ Алекс Теллес Алекс Теллес Порту Порту
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