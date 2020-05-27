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Ливерпуль не готов платить клаусулу за Вернера – РБ Лейпциг не собирается идти на уступки

09:34 41 Читати українською
Ливерпуль не готов платить клаусулу за Вернера – РБ Лейпциг не собирается идти на уступки
Тимо Вернер / Getty Images

Переезд немецкого нападающего на Туманный Альбион оказался на грани срыва.

Как известно, Ливерпуль уже давно охотится на форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера. Стороны неоднократно контактировали между собой, а Юрген Клопп даже лично пообщался с 24-летним немцем.

Вернер готов выбрать Интер-за неопределенности Ливерпуля

В контракте Вернера с РБ Лейпциг прописана сумма отступных и чтобы получить нападающего Ливерпуль должен до 15 июня выплатить "быкам" 55 млн евро. Однако компания Fenway Sports Group, которой принадлежит Ливерпуль, пока не желает платить такую ​​сумму – FSG хотят договориться с РБ Лейпциг о снижении цены.

"Дешевле не получится. Мы не будем продавать игрока ниже стоимости, особенно если у него по контракту более года. В общем, нам всегда нужно ставить себе следующий вопрос: можем ли мы заменить игрока, если продаем его за меньшую его рыночную стоимость? Но о таких вещах я думаю только тогда, когда у меня есть факты на столе", – сказал в комментарии изданию Sport Bild президент РБ Лейпциг Оливер Минтцлафф.

Уверенности главе "быков" добавляет и тот факт, что кроме Ливерпуля на Вернера претендуют еще несколько топ-клубов (среди которых Манчестер Юнайтед, Челси и Интер), которые готовы выплатить необходимые средства. Хотя сам форвард ранее заявлял о желании поработать именно с Клоппом.

К слову, портал Transfermarkt оценивает Вернера в 64 млн евро. В текущем сезоне в Бундеслиге нападающий провел 27 поединков, в которых забил 24 гола и отдал 7 результативных передач. Соглашение немца с РБ Лепциг заканчивается 30 июня 2023 года.

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