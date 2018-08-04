ПСЖ заинтересован в трансфере Рохо

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо может покинуть команду этим летом.

Французский ПСЖ проявляет интерес к аргентинскому защитнику Манчестер Юнайтед Маркосу Рохо, сообщает The Sun.

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По информации источника, МЮ готов отпустить Рохо, который не имеет места в стартовом составе команды. При этом "красные дьяволы" рассчитывают найти замену аргентинцу, прежде чем его отпускать.

Парижанам в борьбе за аргентинца могут составить конкуренцию Эвертон и Зенит.

В прошлом сезоне Рохо провел всего девять матчей в чемпионата Англии. На чемпионате мира в России защитник забил один мяч в трех проведенных встречах за сборную Аргентины.

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