ПСЖ зацікавлений у трансфері Рохо

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо може покинути команду цього літа.

Французький ПСЖ проявляє інтерес до аргентинського захисника Манчестер Юнайтед Маркоса Рохо, повідомляє The Sun.

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За інформацією джерела, МЮ готовий відпустити Рохо, який не має місця в стартовому складі команди. При цьому "червоні дияволи" розраховують знайти заміну аргентинцеві, перш ніж його відпускати.

Парижанам у боротьбі за аргентинця можуть скласти конкуренцію Евертон та Зеніт.

У минулому сезоні Рохо провів всього дев'ять матчів в чемпіонату Англії. На чемпіонаті світу в Росії захисник забив один м'яч у трьох проведених зустрічах за збірну Аргентини.

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