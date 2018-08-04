toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

ПСЖ зацікавлений у трансфері Рохо

13:47 144 Читать на русском
ПСЖ зацікавлений у трансфері Рохо
Маркос Рохо / Getty Images

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо може покинути команду цього літа.

Французький ПСЖ проявляє інтерес до аргентинського захисника Манчестер Юнайтед Маркоса Рохо, повідомляє The Sun.

Манчестер Юнайтед запропонував 50 млн фунтів за Боатенга

За інформацією джерела, МЮ готовий відпустити Рохо, який не має місця в стартовому складі команди. При цьому "червоні дияволи" розраховують знайти заміну аргентинцеві, перш ніж його відпускати.

Парижанам у боротьбі за аргентинця можуть скласти конкуренцію Евертон та Зеніт.

У минулому сезоні Рохо провів всього дев'ять матчів в чемпіонату Англії. На чемпіонаті світу в Росії захисник забив один м'яч у трьох проведених зустрічах за збірну Аргентини.

Клуби АПЛ знову витратили на трансфери понад мільярд євро – серед лідерів Вест Хем Ярмоленка

Теги
Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Трансфери Манчестер Юнайтед Маркос Рохо Маркос Рохо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Ворскла
17:00
Львів
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук