ПСЖ заинтересован в приобретении Виллиана

Хавбек Челси Виллиан может продолжить карьеру в Париже.
ПСЖ всерьез заинтересован в услугах бразильского вингера Виллиана, утверждает Daily Mail.
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По информации источника, парижский клуб пытался приобрести игрока во время зимнего трансферного окна, однако этого сделать не удалось. ПСЖ не будет отказываться от покупки экс-игрока Шахтера и вернется за Виллианом летом.
Сообщается, что в переходе заинтересован лично наставник ПСЖ Томас Тухель. Контракт Виллиана с Челси рассчитан до лета 2020 года. Ранее футболистом активно интересовалась Барселона.
В текущем сезоне бразилец сыграл 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
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