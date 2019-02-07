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ПСЖ заинтересован в приобретении Виллиана

7 февраля 22:56 44 Читати українською
ПСЖ заинтересован в приобретении Виллиана
Виллиан / соцсети

Хавбек Челси Виллиан может продолжить карьеру в Париже.

ПСЖ всерьез заинтересован в услугах бразильского вингера Виллиана, утверждает Daily Mail.

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По информации источника, парижский клуб пытался приобрести игрока во время зимнего трансферного окна, однако этого сделать не удалось. ПСЖ не будет отказываться от покупки экс-игрока Шахтера и вернется за Виллианом летом.

Сообщается, что в переходе заинтересован лично наставник ПСЖ Томас Тухель. Контракт Виллиана с Челси рассчитан до лета 2020 года. Ранее футболистом активно интересовалась Барселона.

В текущем сезоне бразилец сыграл 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

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