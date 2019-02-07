ПСЖ зацікавлений у придбанні Вілліана

Хавбек Челсі Вілліан може продовжити кар'єру в Парижі.

ПСЖ всерйоз зацікавлений у послугах бразильського вінгера Вілліана, стверджує Daily Mail.

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За інформацією джерела, паризький клуб намагався придбати гравця під час зимового трансферного вікна, однак цього зробити не вдалося. ПСЖ не буде відмовлятися від покупки екс-гравця Шахтаря і повернеться за Вілліаном влітку.

Повідомляється, що у переході зацікавлений особисто наставник ПСЖ Томас Тухель. Контракт Вілліана з Челсі розрахований до літа 2020 року. Раніше футболістом активно цікавилась Барселона.

У поточному сезоні бразилець відіграв 37 матчів, забив 7 голів та віддав 6 асистів.

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