Шахтер в плей-офф Лиги Европы сыграет с Ренном. Вспоминаем, как украинские команды противостояли французам.

Шахтер сумел удивить со знаком "плюс" в Лиге чемпионов, а теперь продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы. Соперником "горняков" в феврале следующего года станет французский Ренн. Прекрасный повод, чтобы вспомнить, как мы играли с представителями Лиги 1 раньше.

Блохин против Сент-Этьена, Днепр против Бордо, незабываемая победа над Лансом и избиение потомков Дюма весной 2009-го. Вспомнить все можно в очередном видео Футбол 24. Лайк, подписка, колокольчик приветствуются!

"Залишалось 20 секунд": Петряк, Бондар і Михайліченко – про героя Шахтаря та бажаних суперників після ЛЧ