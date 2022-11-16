Шахтар у плей-офф Ліги Європи зіграє з Ренном. Пригадуємо, як українські команди протистояли французам.

Шахтар зумів здивувати зі знаком "плюс" у Лізі чемпіонів, а тепер продовжить єврокубкову кампанію у Лізі Європи. Суперником "гірників" у лютому наступного року стане французький Ренн. Чудовий привід, щоб пригадати, як ми грали з представниками Ліги 1 раніше.

Блохін проти Сент-Етьєна, Дніпро проти Бордо, незабутня перемога над Лансом і побиття нащадків Дюма весною 2009-го. Згадати все можна у черговому відео Футбол 24. Вподобайка, підписка, дзвіночок вітаються!

"Залишалось 20 секунд": Петряк, Бондар і Михайліченко – про героя Шахтаря та бажаних суперників після ЛЧ