ПСЖ обязательно станет чемпионом Франции. Вопрос только в том – когда и как. Парижане не выиграли два предыдущих матча Лиги 1, что в сочетании с неубедительными выступлениями в Лиге чемпионов усиливало давление на Маурисио Почеттино. Аргентинец выставил мощный состав с Мбаппе, Ди Марией и Месси на острие.

Месси демонстрирует худшую эффективность среди форвардов топ-чемпионатов – статистика аргентинца ужасает

Первый момент возник у Монако – Диоп сыграл на перехвате, обострил и пробил в штангу. Однако быстрый гол забили хозяева. Креатив Месси и Ди Марии не прошел даром. Анхель прорвался в штрафную и получил по ноге от Сидибе. Пенальти реализовал Мбаппе.

Дальше пошел низкокачественный футбол без преимущества одной из команд. Футболисты часто ошибались, обрезались, дарили мяч соперникам. А свои атаки редко доводили до ударов. Не эффектно, не интересно, не зрелищно. Моменты возникали разве что после грубых ошибок.

Так и забил ПСЖ второй гол. Месси перехватил бездарный пас, протянул мяч через пол поля и покатил на Мбаппе. Килиан пробил точно под дальнюю штангу и стал третьим игроком в истории ПСЖ (после Кавани и Ибрагимовича), забившим 100 голов в Лиге 1.

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Во втором тайме ПСЖ вообще убил игру. Моментов долго не было. Звезды развлекали публику финтами в центре поля: Мбаппе пяткой, Ди Мария рулеткой, Верратти тоже что-то придумывал. Лишь в середине тайма парижане организовали несколько опасных подходов.

Инициатором был Месси. Лионель обыграл нескольких соперников в чужой штрафной, но пробить не сумел. Обыгрался с Мбаппе и вышел один на один с голкипером, но не попал в дальний угол. Проскочил всех и перекинул голкипера, но мяч снова не вошел в ворота. Лео снова без гола.

ПСЖ победил, набрал 45 очков и оторвался от конкурентов на 13 баллов. Монако пытался отыграться, но не пробил Доннарумму. Монегаски с 26 пунктами остались на восьмом месте.