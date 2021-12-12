ПСЖ неодмінно стане чемпіоном Франції. Питання тільки в тому – коли і як. Парижани не виграли два попередні матчі Ліги 1, що в купі з непереконливими виступами в Лізі чемпіонів посилювало тиск на Маурісіо Почеттіно. Аргентинець виставив потужний склад з Мбаппе, Ді Марією та Мессі на вістрі.

Мессі демонструє найгіршу ефективність серед форвардів топ-чемпіонатів – статистика аргентинця жахає

Перший момент виник у Монако – Діоп зіграв на перехопленні, загострив і пробив у стійку. Однак швидкий гол забили господарі. Креатив Мессі та Ді Марії не пройшов марно. Анхель прорвався у штрафний майданчик і отримав по нозі від Сідібе. Пенальті реалізував Мбаппе.

Далі пішов низькоякісний футбол без переваги однієї з команд. Футболісти часто помилялися, обрізалися, дарували м'яч суперникам. А власні атаки рідко доводили до ударів. Не ефектно, не цікаво, не видовищно. Моменти виникали хіба що після грубих помилок.

Так і забив ПСЖ другий гол. Мессі перехопив бездарний пас, протягнув м'яч через пів поля та покотив на Мбаппе. Кіліан пробив точно під дальню стійку і став третім гравцем в історії ПСЖ (після Кавані та Ібрагімовіча), який забив 100 голів у Лізі 1.

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У другому таймі ПСЖ взагалі вбив гру. Моментів довго не було. Зірки розважали публіку фінтами в центрі поля: Мбаппе п'ятою, Ді Марія рулеткою, Верратті теж щось придумував. Лише в середині тайму парижани організували кілька небезпечних підходів.

Ініціатором був Мессі. Ліонель обіграв кількох суперників у чужому штрафному, але пробити не зумів. Обігрався з Мбаппе та вийшов сам на сам з голкіпером, але не влучив у дальній кут. Проскочив всіх і перекинув голкіпера, але м'яч знову не зайшов у ворота. Лео знову без гола.

ПСЖ переміг, набрав 45 очок і відірвався від конкурентів на 13 балів. Монако намагався відігратися, однак не пробив Доннарумму. Монегаски з 26 пунктами залишилися на восьмому місці.