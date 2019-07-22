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ПСЖ в ближайшее время оформит трансфер Идриссы Гуйе

07:30 25 Читати українською
ПСЖ в ближайшее время оформит трансфер Идриссы Гуйе
Идрисса Гуйе / Reuters

Полузащитник Эвертона Идрисса Гуйе может стать игроком ПСЖ.

ПСЖ близок к подписанию хавбека Эвертона Идриссы Гуйе, сообщает CanalPlus.

ПСЖ контактирует с Реалом относительно возможного обмена Неймара на Бейла, – СМИ

По информации издания, стороны уже согласовали переход 29-летнего сенегальца за 32 млн евро плюс бонусы. Добавляется, что о трансфере объявят в ближайшее время.

В прошлом сезоне Гуйе провел 35 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

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Эвертон Эвертон ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Идрисса Гуйе Идрисса Гуйе Трансферы ПСЖ
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