Парижане в поисках усиления обороны в очередной раз обратили внимание на Серию А.

Центральный защитник Интера Милан Шкриняр может уже этим летом перебраться в ПСЖ. Об этом сообщают сразу три издания – RMC Sport, L'Equipe и Sky Sport Italia.

Зинченко может стать частью сенсационного обмена – Гвардиола готов жертвовать украинцем ради лидера Интера

Словак провел роскошный сезон 2021/22, а его контракт с "нерадзурри" действует только до лета 2023-го. В то же время, сложная финансовая ситуация в Интере означает, что в команде нет неприкосновенных игроков.

Заметим, что у ПСЖ хорошие традиции поиска центральных защитников на Апеннинах. Именно из Италии в Париж перебрались два лидера и капитаны команды – Маркиньос и Тиагу Силва.

Мілан на вершині, провали Ювентуса, Аталанти та українців, шедевр Маліновського – найголовніше про минулий сезон кальчо