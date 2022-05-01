"Пока известно лишь то, что Почеттино уйдет, хотя я не знаю, куда. Я думал, что он окажется в Манчестер Юнайтед, потому что сэр Алекс Фергюсон высоко ценил его.

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Многие говорят о Конте в ПСЖ, но я не думаю, что здесь что-то есть. Конечно, если Конте согласится, Почеттино может вернуться в Тоттенхэм, потому что отношения с президентом Леви все еще хорошие. В прошлом году уже была возможность вернуться. Все зависит от Конте. Если ПСЖ серьезно отнесется к нему, это может произойти. Но пока здесь ничего не продвигается.

ПСЖ хотел Эрика Тен Хага прежде, чем он договорился с Манчестер Юнайтед. Он был точно одной из их целей. Теперь это может быть Конте, Йоахим Лев или Тьягу Мотта (тренирует Виктора Коваленко в Специи – прим. Футбол 24). Они всегда берут во внимание Мотту, когда ищут нового тренера. Он начал тренировать в их академии и является одним из продуктов ПСЖ", – заявил Ди Марцио в интервью Wettfreunde.

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