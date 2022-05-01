"Наразі відомо лише те, що Почеттіно піде, хоча я не знаю, куди. Я думав, що він опиниться в Манчестер Юнайтед, тому що сер Алекс Фергюсон високо цінував його.

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Багато хто говорить про Конте у ПСЖ, але я не думаю, що тут щось є. Звичайно, якщо Конте погодиться, Почеттіно може повернутися в Тоттенхем, адже стосунки з президентом Леві все ще хороші. Минулого року вже була можливість повернутись. Все залежить від Конте. Якщо ПСЖ серйозно поставиться до нього, це може статися. Але поки що тут нічого не просувається.

ПСЖ хотів Еріка Тен Хага до того, як він домовився з Манчестер Юнайтед. Він точно був однією з їхніх цілей. Тепер це може бути Конте, Йоахім Льов чи Тьягу Мотта (тренує Віктора Коваленка в Спеції – прим. Футбол 24). Вони завжди мають на увазі Мотту, коли шукають нового тренера. Він почав тренувати в їхній академії і є одним із продуктів ПСЖ", – заявив Ді Марціо в інтерв'ю Wettfreunde.

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