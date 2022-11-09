Еще один европейский гранд положил глаз на Михаила Мудрика. Состоялись первые контакты между сторонами.

После активной трансферной кампании летом Луиш Кампуш получил задачу от руководства парижан продолжить поиски потенциальных новичков. На радарах спортивного директора оказался Мудрик, о чем сообщалось ранее.

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Как сообщает sport.fr со ссылкой на CBS , с окружением украинца уже установили первые контакты, чтобы узнать информацию о возможном трансфере после чемпионата мира в Катаре. Шахтер ожидает заработать около 60 миллионов евро. Однако эта сумма якобы может "охладить" интерес ПСЖ к Михаилу.

21-летнего вингера "горняков" и сборной Украины куда только не сватали в последнее время. В этом сезоне Мудрик провел 15 поединков, отличился 8 голами и 7 результативными передачами.

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