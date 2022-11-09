Ще один європейський гранд поклав око на Михайла Мудрика. Відбулись перші контакти між сторонами.

Після активної трансферної кампанії влітку Луїш Кампуш отримав завдання від керівництва парижан продовжити пошуки потенційних новачків. На радарах спортивного директора опинився Мудрик, про що повідомлялось раніше.

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Як повідомляє sport.fr з посиланням на CBS, з оточенням українця вже встановили перші контакти, щоб вивідати інформацію щодо можливого трансферу після чемпіонату світу в Катарі. Шахтар очікує заробити близько 60 мільйонів євро. Проте ця сума нібито може "охолодити" інтерес ПСЖ до Михайла.

21-річного вінгера "гірників" та збірної України куди лише не сватали останнім часом. Цього сезону Мудрик провів 15 поєдинків, у яких відзначився 8 голами й 7 результативними передачами.

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