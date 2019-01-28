ПСЖ тратит меньше всего ударов на гол, Шахтер – лучший в Украине, Арсенал-Киев – среди худших в Европе

Международный центр спортивных исследований (CIES) определил, какие команды лучше всего превращают свои удары в голы.

Football Observatory проанализировала статистику ударов и голов команд в 35 европейских дивизионах в матчах с 1 июля 2018-го по 22 января 2019-го. На основе данных InStat были сформированы топ-3 наиболее и наименее эффективных представителей каждого чемпионата.

Лучший результат среди всех исследуемых команд имеет Пари Сен-Жермен. Звездному коллективу в среднем на гол нужно 4,7 удара. В топ-5 лигах также лишь дортмундская Боруссия вышла из пятерки – 4,8 удара. Худшая команда в ведущих лигах – Хаддерсфилд, который забивает примерно с каждого 17-го удара.

Рейтинг команд, которые чаще всего в Европе бьют по воротам: Ман Сити Зинченко в лидерах, Шахтер – лучший в Украине

АПЛ: Арсенал – лучший, главный претендент на чемпионство Ливерпуль – только третий, а дополнил пьедестал Тоттенхэм. Манчестер Сити, который согласно осеннему рейтингу чаще всего бьет по воротам, не попал в тройку.

Ла Лига: Барселона тратит на каждый гол в среднем на два удара меньше, чем любая другая команда. Что интересно, за каталонцами идут не Реал, Атлетико или Севилья, а Сельта и Хетафе.

Бундеслига: В немецкой элите топ-3 самый ровный. Айнтрахт и Боруссия М реализуют свои удары почти на том же уровне, что и феноменальный в этом сезоне Дортмунд. Сопернику Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы для взятия ворот в среднем достаточно менее 6 ударов.

Серия А: Неожиданно Ювентус не первый – Криштиану Роналду постоянными ударами приносит "бьянконери" не только победы, но и ухудшение статистики эффективности. Ведущее место заняла Сампдория с прекрасным Фабио Квальяреллой.

Лbга 1: С ПСЖ все понятно – 66 голов за 20 матчей чемпионата, что является лучшим результатом на этом этапе в истории Лиги 1. Приятно удивил Страсбур, который сейчас второй и по количеству забитых мячей во французском первенстве.

За пределами "big 5" стоит отметить швейцарский Янг Бойз (4,79), Мидтюлланд Артема Довбика (4,94) и лидера Эредивизи ПСВ (4,98). Это единственные команды с "остальной Европы", которые тратят менее 5 ударов на гол.

Более подробные результаты исследования можно найти на сайте Football Observatory.

Динамо – один из лидеров по количеству воспитанников в европейских топ-дивизионах

Украина

Шахтер – самая эффективная команда первой части УПЛ. "Горнякам" в среднем надо 6,79 удара для одного взятия ворот. В 18 турах чемпионата донецкая команда нанесла 292 удара по воротам соперника, которые удалось превратить в 43 гола.

На втором месте находится Александрия, у которой каждый 8-й выстрел становится результативным: 210 ударов и 26 голов. В топ-3 по эффективности попал Олимпик – с 185 ударов 22 раза мяч залетел в сетку.

Динамо оказалось вне тройки. 236 ударов (количественно третий результат после Шахтера и Зари) и только 27 голов. У киевлян на гол уходит в среднем 8,7 удара. С приобретением долгожданного "забивного форварда" Франа Соля ситуация должна улучшиться.

Худшие: Ворскла, Черноморец и Арсенал-Киев. Более того, "канониры" умудрились войти в трио худших команд Европы в исследуемых 35 дивизионах – 20,67 удара на гол. Только Хапоэль Тель-Авив (21,08) и греческий Аполлон (25,17) имеют показатели хуже.

Шахтер – лучший в Европе по двум важным показателям: в чем "горняки" превосходят Манчестер Сити и Барселону