ПСЖ витрачає найменше ударів на гол, Шахтар – найкращий в Україні, Арсенал-Київ – серед найгірших у Європі

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) визначив, які команди найкраще перетворюють свої удари в голи.

Football Observatory проаналізувала статистику ударів і голів команд у 35 європейських дивізіонах в матчах з 1 липня 2018-го по 22 січня 2019-го. На основі даних InStat були сформовані топ-3 найбільш і найменш ефективних представників кожного чемпіонату.

Найкращий результат серед всіх досліджуваних команд має Парі Сен-Жермен. Зірковому колективу в середньому на гол потрібно 4,7 удару. У топ-5 лігах ще тільки дортмундська Борусія вийшла з п'ятірки – 4,8 удару. Найгірша команда в провідних лігах – Хаддерсфілд, який забиває приблизно з кожного 17-го удару.

Рейтинг команд, які найчастіше в Європі б'ють по воротах: Ман Сіті Зінченка в лідерах, Шахтар – найкращий в Україні

АПЛ: Арсенал – найкращий, головний претендент на чемпіонство Ліверпуль – лише третій, а доповнив п'єдестал Тоттенхем. Манчестер Сіті, який згідно з осіннім рейтингом найчастіше б'є по воротах, не потрапив у трійку.

Ла Ліга: Барселона витрачає на кожен гол в середньому на два удари менше, ніж будь-яка інша команда. Що цікаво, за каталонцями йдуть не Реал, Атлетіко чи Севілья, а Сельта і Хетафе.

Бундесліга: В німецькій еліті топ-3 найбільш рівний. Айнтрахт і Борусія М реалізовують свої удари майже на тому ж рівні, що й феноменальний у цьому сезоні Дортмунд. Супернику Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи для взяття воріт в середньому достатньо менше за 6 ударів.

Серія А: Несподівано Ювентус не перший – Кріштіану Роналду постійними ударами приносить "б'янконері" не тільки перемоги, а й погіршення статистики ефективності. Чільне місце зайняла Сампдорія з прекрасним Фабіо Квальяреллою.

Ліга 1: З ПСЖ все зрозуміло – 66 голів за 20 матчів чемпіонату, що є найкращим результатом на цьому етапі в історії Ліги 1. Приємно здивував Страсбур, який зараз другий і за кількістю забитих м'ячів у французькій першості.

За межами "big 5" варто відзначити швейцарський Янг Бойз (4,79), Мідтюлланд Артема Довбика (4,94) та лідера Ередивізі ПСВ (4,98). Це єдині команди з "іншої Європи", які витрачають менше ніж 5 ударів на гол.

Детальніші результати дослідження можна знайти на сайті Football Observatory.

Динамо – один з лідерів за кількістю вихованців у європейських топ-дивізіонах

Україна

Шахтар – найефективніша команда першої частини УПЛ. "Гірникам" в середньому треба 6,79 удару для одного взяття воріт. У 18 турах чемпіонату донецька команда завдала 292 удари по воротах суперника, які вдалося перетворити в 43 голи.

На другому місці перебуває Олександрія, в якої кожен 8-й постріл стає результативним: 210 ударів і 26 голів. У топ-3 за ефективністю потрапив Олімпік – зі 185 ударів 22 рази м'яч залетів у сітку.

Динамо опинилося поза трійкою. 236 ударів (кількісно третій результат після Шахтаря та Зорі) і лише 27 голів. У киян на гол йде в середньому 8,7 удару. З придбанням довгоочікуваного "забивного форварда" Франа Соля ситуація має покращитися.

Найгірші: Ворскла, Чорноморець та Арсенал-Київ. Ба більше, "каноніри" примудрилися увійти в тріо найгірших команд Європи в досліджуваних 35 дивізіонах – 20,67 удару на гол. Тільки Хапоель Тель-Авів (21,08) і грецький Аполлон (25,17) мають гірші показники.

Шахтар – найкращий у Європі за двома важливими показниками: у чому "гірники" перевершують Манчестер Сіті та Барселону