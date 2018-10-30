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Динамо – один из лидеров по количеству воспитанников в европейских топ-дивизионах

29 октября 15:36 303 Читати українською
Динамо – один из лидеров по количеству воспитанников в европейских топ-дивизионах
Артем Милевский

Международный центр спортивных исследований (CIES) сообщил, что киевское Динамо имеет очень солидное представительство собственных воспитанников в европейском футболе.

Football Observatory проанализировала количество воспитанников* каждого клуба, которые сейчас представлены в 31 европейском топ-дивизионе. На основе исследования был составлен рейтинг самых продуктивных клубов-воспитателей.

Рейтинг самых стабильных команд Европы: Реал и Барселона – лидеры, Шахтер – в топ-10

Возглавил его с 77 представителями Аякс, а второе место заняло Динамо – 69 (столько же у сербского Партизана). По сравнению с 2017 годом, киевляне поднялись с 7 ступеньки, ведь количество воспитанников выросло на 15 игроков.

В топ-50 попали еще два украинских клуба. Шахтер с 48 такими футболистами оказался на 11 месте, а Днепр, делегировав 29 игроков, разместилось на 46-м.

Что интересно, Динамо входит в перечень лидеров по еще одному схожему показателю. 69 воспитанников киевского клуба в этом сезоне в среднем провели на поле 57,54% игровых минут – это 6 показатель (взяты во внимание матчи с 1 июля по 24 октября 2018). Полную статистику можно посмотреть по этой ссылке.

Если говорить сугубо о "Big-5" европейских лиг, то здесь по воспитанникам лидирует Реал – 36. Второй из 35 футболистами стал Лион, а третьей – Барселона (34).

*Согласно правилам УЕФА, игрок считается воспитанником клуба, если он провел там по крайней мере 3 сезона с 15 по 21 год.

Рейтинг команд, которые чаще всего в Европе бьют по воротам: Ман Сити Зинченко в лидерах, Шахтер – лучший в Украине

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Мир Реал Мадрид Реал Мадрид Статьи Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Днепр Днепр Аякс Аякс
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