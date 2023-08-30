Экс-полузащитник Лилля и сборной Франции Рио Мавуба раскритиковал Лионеля Месси за его слова о ПСЖ.

"В каждом интервью мы видим, как Месси затрагивает ПСЖ. Я очень удивлен.

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Он не должен забывать, что хотя он не хотел переходить в ПСЖ, но только ПСЖ подписал его, когда Барселона больше не могла платить ему зарплату", – сказал Мавуба в эфире Telefoot.

Лионель Месси в нескольких интервью рассказывал о том, что ему было достаточно сложно адаптироваться в Париже и он не чувствовал себя счастливым. Аргентинец покинул ПСЖ летом и сейчас выступает за Интер Майами.

Рио Мавуба наиболее известен своими выступлениями за Лилль, с которым завоевывал титул чемпиона Франции и национальный кубок. Сейчас бывший полузащитник тренирует молодежную команду Бордо и работает консульнтом на телевидении.

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