В воскресенье состоялись заключительные матчи 30 тура Лиги 1. Результат и обзор встреч - в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 30 тур

Гавр – Метц – 0:1

Гол: Микаутадзе, 46

Лилль – Страсбур – 1:0

Гол: Дэвид,12

Реймс – Монпелье – 1:2

Голы: Агбаду, 66 – Саньян, 26, Аль-Тамари, 86

Брест – Монако – 0:2

Голы: Закария, 40, Минамино, 48

Удаление: Бен Сегир, 90+1, Синго, 90+5 (оба – Монако)

Тулуза – Марсель – 2:2

Голы: Николайсен, 45+2, Гбоо, 82 – Онана, 38, Мумбанья, 90+6

ПСЖ – Лион – 4:1

Голы: Матич, 3 (аг), Беральдо, 6, Рамуш, 33, 45 – Нуама, 37

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Брест с Монако решали судьбу второго места в Лиге 1. Команда Эрика Руа второй раз подряд проиграла в чемпионате и переместилась на третью строчку.

Марсель едва избежал позора с Тулузой, которая не проигрывала до этого тура три матча. Спас игру для провансальцев Мумбанья, который забил в компенсированное время.

Завершал тур матч между ПСЖ и Лионом. Луис Энрике оставил на скамейке запасных Мбаппе и Дембеле. Наставник парижан решил дать больше игрового времени Коло-Муани, Рамушу и Асенсио. ПСЖ уже на 7 минуте игры имел преимущество в два мяча. Матич срезал в собственные ворота, а Беральдо воспользовался передачей Барколя, который играл против бывшей команды. Звездой первого тайма стал Рамуш. Португалец оформил дубль. Лион выглядел растерянным, но свой шанс забить гол нашел. Дальним ударом Нуама удивил Доннарумму, который не смог спасти свою команду.

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