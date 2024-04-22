У неділю відбулися завершальні матчі 30 туру Ліги 1. Результат та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 30 тур

Гавр – Метц – 0:1

Гол: Мікаутадзе, 46

Лілль – Страсбур – 1:0

Гол: Девід,12

Реймс – Монпельє – 1:2

Голи: Агбаду, 66 – Саньян, 26, Аль-Тамарі, 86

Брест – Монако – 0:2

Голи: Закарія, 40, Мінаміно, 48

Вилучення: Бен Сегір, 90+1, Сінго, 90+5 (обидва – Монако)

Тулуза – Марсель – 2:2

Голи: Ніколайсен, 45+2, Гбоо, 82 – Онана, 38, Мумбанья, 90+6

ПСЖ – Ліон – 4:1

Голи: Матіч, 3 (аг), Беральдо, 6, Рамуш, 33, 45 – Нуама, 37

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Брест з Монако вирішували долю другого місця в Лізі 1. Команда Еріка Руа вдруге поспіль програла в чемпіонаті і перемістилася на третю сходинку.

Марсель ледь уник ганьби з Тулузою, яка не програвала до цього туру три матчі. Врятував гру для провансальців Мумбанья, який забив у компенсований час.

Завершував тур матч між ПСЖ та Ліоном. Луїс Енріке залишився на лаві запасних Мбаппе і Дембеле. Наставник парижан вирішив дати більше ігрового часу Коло-Муані, Рамушу та Асенсіо. ПСЖ вже на 7 хвилині гри мав перевагу у два м'ячі. Матіч зрізав у власні ворота, а Беральдо скористався передачею Барколя, який грав проти колишньої команди. Зіркою першого тайму став Рамуш. Португалець оформив дубль. Ліон виглядав розгубленим, але свій шанс забити гол знайшов. Дальнім ударом Нуама здивував Доннарумму, який не зміг врятувати свою команду.

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