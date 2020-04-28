ПСЖ сделал предложение по трансферу звезды Порту, – СМИ

Французский Пари Сен-Жермен серьезно нацелился на латераля Порту Алекса Теллеса.

Парижане вышли на "драконов" с первым предложением относительно перехода бразильца, сообщает A Bola.

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ПСЖ предложил за Теллеса 22 млн евро. Порту вынужден рассматривать вариант с продажей флангового защитника, поскольку не договорился с ним о новом контракте. Действие текущего соглашения Теллеса с португальским грандом рассчитано до июня 2021-го. Это значит, что ближайшее трансферное окно – последний шанс Порту получить приличные отступные. Ранее интерес к 27-летнему латералю приписывали Атлетико, Барселоне и Челси.

В нынешнем сезоне Алекс Теллес провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

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