ПСЖ зробив пропозицію щодо трансферу зірки Порту, – ЗМІ

Французький Парі Сен-Жермен серйозно націлився на латераля Порту Алекса Теллеса.

Парижани вийшли на "драконів" із першою пропозицією про перехід бразильця, повідомляє A Bola.

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ПСЖ запропонував за Теллеса 22 млн євро. Порту змушений розглядати варіант із продажем флангового оборонця, оскільки не домовився з ним про новий контракт. Дія чинної угоди Теллеса з португальським грандом розрахована до червня 2021-го. Отже, найближче трансферне вікно – останній шанс Порту отримати пристойні відступні. Раніше інтерес до 27-річного латераля приписували Атлетіко, Барселоні та Челсі.

У нинішньому сезоні Алекс Теллес провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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