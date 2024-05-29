"Если честно, я никогда не подумал бы, что мы попадем в Лигу чемпионов. Целью этого сезона было не вылететь, но мы выигрывали матчи, чувствовали в себе силы, и казалось, что у нас нет потолка. В Украине говорят, что аппетит приходит, когда ешь. Зимой мы пришли к мысли, что надо ставить перед собой более высокие цели, и победа в Ла Лиге была среди них.

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Бесспорно, это был лучший сезон в истории клуба. Я считаю, мы еще не осознаем всего, чего достигли. В раздевалке была семья, была создана замечательная группа, игроки высокого качества, и именно поэтому нам удалось войти в историю. Я хочу поблагодарить болельщиков, потому что благодаря им мы всего достигли. Мы постараемся насладиться моментом и надеемся продолжать расти.

Прошло много времени, с тех пор, как я слышал гимн Лиги чемпионов, и я невероятно рад снова услышать его на поле. Это то, о чем мечтает каждый футболист. Попасть в Лигу чемпионов – мечта и невероятный подарок для каждого. Когда ты ребенок, ты хочешь однажды сыграть в Лиге Чемпионов, и когда ты это делаешь, ты чувствуешь себя привилегированным. Я уверен, что в Жироне нам очень понравится этот турнир, мы сможем выступить очень хорошо", – сказал Цыганков в интервью AS.

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