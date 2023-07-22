Французский клуб может оказаться в затруднительном положении, если руководство не найдет выход из ситуации вокруг Мбаппе. ПСЖ нужно будет усиливать линию атаки и уже парижане определились с приоритетной целью.

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Как сообщает Football-italia, французский гранд попытается подписать Расмуса Хёйлунда из Аталанты. Итальянцы хотят получить при 20-летнем форварде около 70 миллионов евро. Однако ПСЖ не единственный клуб, нацелившийся на игрока бергамасков. Манчестер Юнайтед в ближайшее время планирует сделать предложение Аталанте.

В сезоне 2022/2023 Расмус Хёйлунд провел за итальянскую команду во всех турнирах 34 матча, забил 10 голов и оформил две результативные передачи. Его контракт с Аталантой действует до 2027 года.

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