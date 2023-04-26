Парижский клуб пошёл на такой шаг после того, как городской совет Парижа помешал ему купить Парк де Пренс – стадион, на котором столичная команда проводит все свои домашние матчи. Об этом информирует RMC Sport.

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Крайним сроком подачи предварительных заявок заинтересованными сторонами на приобретение или эксплуатацию стадиона было 27 апреля (12:00 по местному времени). Согласно L’Equipe, ПСЖ подал заявку, но при этом ещё не предоставил оценку стоимости стадиона.

Французское правительство рассмотрит все заявки и выберет наиболее выгодное предложение. Торги откроются в июне, а окончательное решение ожидается в октябре или ноябре.

На втором этапе заинтересованные стороны должны будут представить правительству подробную финансовую информацию.

Сообщается, что, несмотря на подачу заявки на приобретение Стад де Франс, приоритетом ПСЖ по-прежнему является Парк де Пренс. Боссы столичного клуба надеются, что им удастся убедить городской совет Парижа в продаже стадиона.

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