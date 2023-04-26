ПСЖ сделал первый шаг по приобретению легендарного стадиона
ПСЖ подал официальную заявку на приобретение Стад де Франс.
Парижский клуб пошёл на такой шаг после того, как городской совет Парижа помешал ему купить Парк де Пренс – стадион, на котором столичная команда проводит все свои домашние матчи. Об этом информирует RMC Sport.
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Крайним сроком подачи предварительных заявок заинтересованными сторонами на приобретение или эксплуатацию стадиона было 27 апреля (12:00 по местному времени). Согласно L’Equipe, ПСЖ подал заявку, но при этом ещё не предоставил оценку стоимости стадиона.
Французское правительство рассмотрит все заявки и выберет наиболее выгодное предложение. Торги откроются в июне, а окончательное решение ожидается в октябре или ноябре.
На втором этапе заинтересованные стороны должны будут представить правительству подробную финансовую информацию.
Сообщается, что, несмотря на подачу заявки на приобретение Стад де Франс, приоритетом ПСЖ по-прежнему является Парк де Пренс. Боссы столичного клуба надеются, что им удастся убедить городской совет Парижа в продаже стадиона.
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