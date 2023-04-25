Переговоры Месси с ПСЖ зашли в тупик – у Лео повышенные требования к зарплате
Представители Лионеля Месси считают, что победа форварда на ЧМ-2022 позволяет требовать увеличение зарплаты.
Контракт Месси с ПСЖ завершается будущим летом. В конце прошлого года между сторонами было достигнуто устное соглашение по поводу продления соглашения. Но сейчас во время более конкретных переговоров что-то пошло не так.
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Как информирует Le Parisien, заминка возникла из-за требований аргентинца по зарплате. Сообщается, что представители игрока настаивают на повышении оклада после победы Месси на ЧМ-2022. ПСЖ планировал продлить контракт с Лео на тех же условиях.
Ранее сообщалось, что Месси не спешит продлевать контракт с парижанами из-за неуверенности в будущем проекте ПСЖ. Руководство клуба до сих пор не определилось с тем, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.
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