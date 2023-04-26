Паризький клуб пішов на такий крок після того, як міська рада Парижа завадила йому купити Парк де Пренс – стадіон, на якому столична команда проводить усі свої домашні матчі. Про це інформує RMC Sport.

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Крайнім терміном подання попередніх заявок зацікавленими сторонами на придбання або експлуатацію стадіону було 27 квітня (12:00 за місцевим часом). Згідно з L'Equipe, ПСЖ подав заявку, але при цьому ще не надав оцінку вартості стадіону.

Французький уряд розгляне всі заявки і вибере найбільш вигідну пропозицію. Торги відкриються в червні, а остаточне рішення очікується в жовтні або листопаді.

На другому етапі зацікавлені сторони повинні будуть представити уряду детальну фінансову інформацію.

Повідомляється, що попри подання заявки на придбання Стад де Франс, пріоритетом ПСЖ, як і раніше, є Парк де Пренс. Боси столичного клубу сподіваються, що їм все ж вдасться переконати міську раду Парижа продати стадіон.

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