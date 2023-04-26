ПСЖ зробив перший крок із придбання легендарного стадіону
ПСЖ подав офіційну заявку на придбання Стад де Франс.
Паризький клуб пішов на такий крок після того, як міська рада Парижа завадила йому купити Парк де Пренс – стадіон, на якому столична команда проводить усі свої домашні матчі. Про це інформує RMC Sport.
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Крайнім терміном подання попередніх заявок зацікавленими сторонами на придбання або експлуатацію стадіону було 27 квітня (12:00 за місцевим часом). Згідно з L'Equipe, ПСЖ подав заявку, але при цьому ще не надав оцінку вартості стадіону.
Французький уряд розгляне всі заявки і вибере найбільш вигідну пропозицію. Торги відкриються в червні, а остаточне рішення очікується в жовтні або листопаді.
На другому етапі зацікавлені сторони повинні будуть представити уряду детальну фінансову інформацію.
Повідомляється, що попри подання заявки на придбання Стад де Франс, пріоритетом ПСЖ, як і раніше, є Парк де Пренс. Боси столичного клубу сподіваються, що їм все ж вдасться переконати міську раду Парижа продати стадіон.
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