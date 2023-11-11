Лига 1, 12 тур

Реймс – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 3, 29, 82

Парижане после поражения в Лиге чемпионов от Милана (1:2) встречались с непростым соперником в Лиге 1. Реймс с начала сезона показал, что хочет бороться за зону еврокубков.

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ПСЖ очень быстро открыл счет. Килиан Мбаппе с передачи Усмана Дембеле отличился уже на третьей минуте. Шампанцы быстро ответили голом Ито, впрочем, Вилли Делажо зафиксировал офсайд. А дальше у парижан практически не было моментов. Зато Реймс пытался найти бреши в обороне соперника. До перерыва счет не изменился.

После перерыва у хозяев был прекрасный шанс сравнять, но удар Агбаду парировал Доннарумма. А вот Мбаппе свой шанс использовал. Второй удар от француза в створ ворот удвоил преимущество ПСЖ. На 70 минуте у Реймса был невероятный момент забить. Помешал итальянский голкипер, который очень уверенно проводил игру. В конце встречи Килиан снова огорчил соперника, оформив хет-трик. Мог француз забить и четвертый, но попал в перекладину. Реймс не смог использовать свои моменты и даже гол престижа не забил.

Благодаря уверенной победе ПСЖ поднялся на первую строчку, набрав 27 баллов. На один пункт отстает Ницца. Реймс остался на четвертом месте с 20 баллами.

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