ПСЖ на виїзді здолав Реймс (2:0) у 12 турі чемпіонату Франції. Рахунок та огляд зустріч читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 12 тур

Реймс – ПСЖ – 0:3

Голи: Мбаппе, 3, 29, 82

Парижани після поразки в Лізі чемпіонів від Мілана (1:2) зустрічалися з непростим суперником в Лізі 1. Реймс з початку сезону показав, що має бажання поборотися за зону єврокубків.

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ПСЖ дуже швидко відкрив рахунок. Кіліан Мбаппе з передачі Усмана Дембеле відзначився вже на третій хвилині. Шампанці швидко відповіли голом Іто, втім, Віллі Делажо зафіксував офсайд. А далі у парижан практично не було моментів. Натомість Реймс намагався знайти прогалини в обороні суперника. До перерви рахунок не змінився.

По перерві у господарів був прекрасний шанс зрівняти, але удар Агбаду парирував Доннарумма. А ось Мбаппе свій шанс використав. Другий удар від француза в площину воріт подвоїв перевагу ПСЖ. На 70 хвилині у Реймса був неймовірний момент забити. На заваді став італійський голкіпер, який дуже впевнено проводив гру. Наприкінці зустрічі Кіліан знову засмутив суперника, оформивши хет-трик. Міг француз забити й четвертий, але влучив в поперечину. Реймс не зміг використати свої моменти і навіть гол престижу не забив.

Завдяки впевненій перемозі ПСЖ піднявся на першу сходинку, набравши 27 балів. На один пункт відстає Ніцца. Реймс залишився на четвертому місці з 20 балами.

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