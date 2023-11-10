Бретонцы во второй раз смогли обыграть греческий клуб. Открыть счет в матче удалось очень быстро, но не обошлось без помощи голкипера Панатинаикоса. Ренн получил право пробить штрафной, к отметке подошел Ридер. Полузащитник пробил, мяч отскочил от газона прямо перед вратарем, впрочем, тот вместо того, чтобы зафиксировать его, пропустил между ног. По ходу матча бретонцы еще дважды забивали в ворота Панатинаикоса, одержав в итоге победу со счетом 3:1.

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После четырех туров Ренн лидирует в группе F с девятью баллами. Вильярреал находится на втором месте с шестью пунктами, а Панатинаикос имеет четыре очка.