В рамках 4-го тура французской Лиги 1 столичный Пари Сен-Жермен уверенно обыграл Ниццу на чужом поле. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Франция, Лига 1, 4-й тур

Ницца – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 38 (пенальти), Ди Мария, 45+1, Маркиньос, 66

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После двух поражений на старте чемпионата парижане начали ликвидацию отрыва оппонентов. В выездном матче против Ниццы финалист Лиги чемпионов много атаковал с первых минут, но преодолеть сопротивление подопечных Патрика Виейра сумел лишь под занавес тайма. Сначала Килиан Мбаппе уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол на себе.

А в добавленное арбитром время Анхель Ди Мария удачно сыграл на добивании после сольного прохода того же Мбаппе. Во второй половине рисунок игры не изменился, а Париж добил хозяев еще одним голом. Это Ди Мария с фланга классно навесил со штрафного, а Маркиньос головой вколотил мяч в ближний угол – 0:3!

Благодаря этой победе ПСЖ сумел подняться на 7-е место. В активе ребят Томаса Тухеля 6 очков. В свою очередь Ницца – 10-я уступает парижанам по дополнительным показателям.

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