У рамках 4-го туру французької Ліги 1 столичний Парі Сен-Жермен впевнено обіграв Ніццу на чужому полі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 4-й тур

Ніцца – ПСЖ – 0:3

Голи: Мбаппе, 38 (пенальті), Ді Марія, 45+1, Маркіньйос, 66

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Після двох поразок на старті чемпіонату парижани почали ліквідацію відриву опонентів. У виїзному матчі проти Ніцци фіналіст Ліги чемпіонів багато атакував із перших хвилин, але здолати опір підопічних Патріка Вієйра зумів лише під завісу тайму. Спочатку Кіліан Мбаппе впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол на собі.

А в доданий арбітром час Анхель Ді Марія вдало зіграв на добиванні після сольного проходу того ж Мбаппе. У другій половині малюнок гри не змінився, а Париж добив господарів ще одним голом. Це Ді Марія з флангу класно навісив зі штрафного, а Маркіньйос головою вгатив м'яч у ближній кут – 0:3!

Завдяки цій перемозі ПСЖ зумів піднятися на 7-ме місце. В активі хлопців Томаса Тухеля 6 очок. Натомість Ніцца – 10-та та поступається парижанам за додатковими показниками.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника