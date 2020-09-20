В субботу, в рамках 4-го тура чемпионата Франции, состоялось два поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Лига 1, 4-й тур

Ланс – Бордо – 2:1

Голы: Ганаго, 47, Какута, 59 (пен.) – Калу, 90+5

Удаление: Байсс, 58 (Бордо, вторая красная карточка)

Ренн – Монако – 2:1

Голы: Н'Зонзи, 81, Трюфферт, 90+1 – Бен-Еддер, 28

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Ланс в первом тайме так и не сумел распаковать ворота Бордо. Но сразу после перерыва форвард хозяев Игнатиус Ганаго воспользовался нелепой ошибкой защитников, обыграл голкипера и закатил круглого в пустые ворота.

Впоследствии, после прострела в штрафную Бордо, мяч попал в руку Полю Байссу и арбитр назначил пенальти, предварительно удалив защитника с поля за вторую желтую карточку. Одиннадцатиметровый четко реализовал Гаэль Какута. Уже в добавленное время Самюэль Калу несколько подсластил горечь поражения своей команды, забив гол престижа.

Монако в середине первого тайма вышел вперед в матче с Ренном – форвард сборной Франции Виссам Бен-Еддер оказался в нужном месте и после навеса с углового и неуклюжих действий защитников, сумел мощным ударом прошить голкипера соперника. К 80-й минуте у хозяев ничего не получалось в атаке, пока свое слово не сказал еще один сборник – Стивен Н'Зонзи.

31-летний полузащитник головой замкнул навес Адриена Труфферта. Желание Ренна вырвать желанную победу воплотилось в компенсированное время: Труфферт решился на удар из-за пределов штрафной. Голкипер отреагировал на мощный выстрел и даже задел круглого пальцами, однако этого не хватило, чтобы спасти свои ворота.

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