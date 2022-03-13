На неделе ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов от Реала. Сегодня парижане на своем поле принимают Бордо и расплачиваются за фиаско. Болельщики очень холодно встретили команду.

Еще во время объявления составов трибуны освистали футболистов – аплодисментов заслужил только Мбаппе. Особенно досталось Месси и Неймару. В начале матча каждое касание звезд к мячу сопровождалось гулом, "буканием" и громким свистом.

У Неймара долгосрочный контракт с ПСЖ, он останется в Париже. Месси пришел только этим летом, но уже капризничает. А Мбаппе летом свободным агентом должен перейти в Реал.

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