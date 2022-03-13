Месси и Неймар освистаны болельщиками ПСЖ после вылета из Лиги чемпионов
Латиноамериканские звезды ПСЖ разочаровали фанатов собственного клуба.
На неделе ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов от Реала. Сегодня парижане на своем поле принимают Бордо и расплачиваются за фиаско. Болельщики очень холодно встретили команду.
Еще во время объявления составов трибуны освистали футболистов – аплодисментов заслужил только Мбаппе. Особенно досталось Месси и Неймару. В начале матча каждое касание звезд к мячу сопровождалось гулом, "буканием" и громким свистом.
У Неймара долгосрочный контракт с ПСЖ, он останется в Париже. Месси пришел только этим летом, но уже капризничает. А Мбаппе летом свободным агентом должен перейти в Реал.
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