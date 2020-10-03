Лига 1, 6 тур

ПСЖ – Анже – 6:1

Голы: Флоренци, 7, Неймар, 36, 47, Дракслер, 57, Гуйе, 71, Мбаппе 84 – Траоре, 52

Действующий чемпион одержал четвертую победу подряд и по крайней мере сутки держаться на второй строчке таблицы. Очередной жертвой парижан стал Анже.

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Флоренци открыл счет уже на 7 минуте поединка. Новичок ПСЖ эффектно обработал мяч и сразу пробил точно в девятку ворот – дебютный гол итальянца за "красно-синих". Далее слово взял Неймар. Самый дорогой футболист мира забил по голу в каждом тайме, но Траоре осмелился "размочить" Наваса. Анже был наказан за дерзость еще тремя точными ударами парней Тухеля.

Дракслер и Гуйе воспользовались рикошетами – 5:1. Неймар отдал ассист на сенегальца, оформив 2+1. Такой праздник не мог пройти без участия Мбаппе. Нападающий ПСЖ остался без присмотра в центре штрафной и добил униженных гостей.

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