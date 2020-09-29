ПСЖ пытается арендовать хавбека Тоттенхэма Деле Алли, информирует RMC Sport. Речь идет о соглашении лишь на один сезон.

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Сейчас переговоры продолжаются, но идут они очень медленно из-за нежелания президента лондонцев прощаться с игроком. Сообщается, что окончательное решение будет именно за высшим руководством "шпор". ПСЖ хочет завершить переход до закрытия трансферного окна (5 октября).

Заметим, Деле Алли выступает за Тоттенхэм с 2015 года. В прошлом сезоне англичанин провел 38 поединков в футболке "шпор" во всех турнирах, отличился 9 голами и 6 ассистами.

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