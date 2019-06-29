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ПСЖ продолжил сотрудничество с известным брендом – сумма нового контракта более 1 млрд евро

06:00 50 Читати українською
ПСЖ продолжил сотрудничество с известным брендом – сумма нового контракта более 1 млрд евро
ПСЖ продлил соглашение с Nike / Фото Reuters

ПСЖ взял пример с Ворсклы и подписал новый контракт с Nike.

Руководство ПСЖ согласовало новый контракт с всемирно известным брендом спортивной одежды Nike, сообщает официальный сайт клуба.

Ворскла cменила технического спонсора впервые за 13 лет – полтавчане будут сотрудничать с известным мировым брендом

Новое соглашение рассчитано до 2032 года. По информации L'Equipe парижане будут получать от спонсора 80 млн евро в год. Стоит отметить, что по предварительному договору Nike выплачивал 25 млн.

Напомним, в прошлом сезоне ПСЖ победил в чемпионате Франции, но вылетел из Лиги чемпионов еще на стадии 1/8 финала.

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