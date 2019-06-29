ПСЖ продовжив співпрацю з відомим брендом – сума нового контракту більше 1 млрд євро

ПСЖ взяв приклад з Ворскли та підписав новий контракт із Nike.

Керівництво ПСЖ узгодило новий контракт із всесвітньо відомим брендом спортивного одягу Nike, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода розрахована до 2032 року. За інформацією L'Equipe парижани отримуватимуть від спонсора 80 млн євро на рік. Варто відзначити, що за попереднім контрактом Nike виплачував 25 млн.

Нагадаємо, у минулому сезоні ПСЖ тріумфував у чемпіонаті Франції, але вилетів з Ліги чемпіонів ще на стадії 1/8 фіналу.