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ПСЖ продовжив співпрацю з відомим брендом – сума нового контракту більше 1 млрд євро

06:00 94 Читать на русском
ПСЖ продовжив співпрацю з відомим брендом – сума нового контракту більше 1 млрд євро
ПСЖ продовжив угоду з Nike / Фото Reuters

ПСЖ взяв приклад з Ворскли та підписав новий контракт із Nike.

Керівництво ПСЖ узгодило новий контракт із всесвітньо відомим брендом спортивного одягу Nike, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ворскла змінила технічного спонсора вперше за 13 років – полтавці співпрацюватимуть з відомим світовим брендом

Нова угода розрахована до 2032 року. За інформацією L'Equipe парижани отримуватимуть від спонсора 80 млн євро на рік. Варто відзначити, що за попереднім контрактом Nike виплачував 25 млн.

Нагадаємо, у минулому сезоні ПСЖ тріумфував у чемпіонаті Франції, але вилетів з Ліги чемпіонів ще на стадії 1/8 фіналу.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Nike
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