ПСЖ давно працює над трансфером 24-річного француза, але Айнтрахт був непохитним, вимагаючи 100 мільйонів євро. Парижан такі умови не влаштовували, але вони дуже хотіли забрати Коло Муані.

Ультрас ПСЖ зухвало попрощалися з Мессі та Неймаром – послання Лео фанати залишили в США

За інформацією журналіста Sky Флоріана Плеттенберга, клуби нарешті зуміли знайти консенсус. Ключем став Уго Екітіке. Айнтрахт купить його у ПСЖ за спеціальною ціною, а натомість відпустить Коло Муані в Париж в обмін на 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Рандаль є чинним віце-чемпіоном світу в складі збірної Франції. У фіналі ЧС-2022 саме у нього був найкращий момент забити й не довести справу до серії пенальті. У минулому сезоні француз провів на клубному рівні 46 матчів, у яких забив 23 голи та віддав 17 асистів.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?