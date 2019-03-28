ПСЖ предложит Мбаппе впечатляющую зарплату – больше только у Месси

ПСЖ хочет продлить контракт с Килианом Мбаппе и предложит ему бешеную зарплату.

ПСЖ готов прибегнуть к крайне радикальных шагов для сохранения в составе Килиана Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

Мбаппе готов попросить ПСЖ отпустить его в Реал – две звезды мадридцев могут стать частью трансфера

Французский клуб готов предложить нападающему зарплату более 40 млн евро, что сделает его вторым самым высокооплачиваемым футболистом мира и максимально приблизит к звезде Барселоны Лионелю Месси (48 млн евро).

Сейчас в СМИ распространяются слухи о возможном переходе Мбаппе в мадридский Реал. В Мадриде считают, что в случае продления контракта подписать нападающего будет практически невозможно.