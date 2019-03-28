ПСЖ запропонує Мбаппе вражаючу зарплату – більше лише у Мессі

ПСЖ прагне продовжити контракт з Кіліаном Мбаппе і хоче запропонувати йому шалену зарплату.

ПСЖ готовий вдатись до вкрай радикальних кроків задля збереження в складі Кіліана Мбаппе, повідомляє Mundo Deportivo.

Мбаппе готовий попросити ПСЖ відпустити його в Реал – дві зірки мадридців можуть стати частиною трансферу

Французький клуб готовий запропонувати нападнику зарплату більшу, ніж 40 млн євро, що зробить його другим найоплачуванішим футболістом світу і максимально наблизить до зірки Барселони Ліонеля Мессі (48 млн євро).

Наразі у ЗМІ поширюються чутки про можливий перехід Мбаппе в мадридський Реал. У Мадриді вважають, що в разі продовження контракту підписати нападника буде практично неможливо.