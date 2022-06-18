Бразилец категорически не воспринимает идею покинуть Парк де Пренс этим летом, сообщает Marca.

Мбаппе не хочет видеть в ПСЖ Почеттино и 13 игроков – в "черный список" попал даже Неймар

ПСЖ хотел бы сбросить гигантский контракт Неймара, зарабатывающего 50 млн евро в сезон. Соглашение вингера рассчитано аж до лета 2025 года, что делает его хуже даже, чем у Месси – аргентинец уже через год может стать свободным агентом. Впрочем, 30-летнего Нея не волнуют финансовые нюансы клуба. Самому дорогому футболисту мира очень нравится выступать в Париже рядом с топовыми партнерами, и он не настроен менять прописку.

Напомним, в прошлом сезоне Неймар провел за ПСЖ 28 матчей, в которых отличился 13 голами и 8 ассистами.

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