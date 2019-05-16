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ПСЖ предложил Буффону новый контракт

16 мая 12:36 132 Читати українською
ПСЖ предложил Буффону новый контракт
Джанлуиджи Буффон / фото из открытых источников

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал, что руководство клуба предложило ему новый контракт.

"Клуб предложил мне новый контракт, и это меня очень радует. Мне очень приятно. В ближайшие дни мы встретимся с руководством, чтобы все обсудить и понять, нужно ли нам и дальше двигаться вместе", – цитирует Буффона Football-Italia.

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Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ не будет продлевать контракт с опытным голкипером, который присоединился к клубу в прошлом году.

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Заметим, что в текущем сезоне Буффон сыграл за ПСЖ 24 матча, в которых пропустил 22 гола и 9 поединков отстоял на 0.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
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