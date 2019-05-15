ПСЖ приготовил 50 млн евро на Доннарумму – возвращение трансферной саги

Французский Пари Сен-Жермен возобновил интерес к голкиперу итальянского Милана Джанлуиджи Доннаруммы.

Парижане готовы выйти на "россонери" с предложением о трансфере 20-летнего вратаря летом, сообщает La Repubblica.

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По информации издания, если Милан не попадет в зону Лиги чемпионов по итогам сезона, то вынужден будет продавать своих лидеров. Причина – необходимость соответствовать финансовому fair-play. Этим фактом и может воспользоваться ПСЖ. Агент Доннаруммы, одиозный Мино Райола имеет хорошие отношения с боссами обоих клубов, поэтому попытается организовать переход, так и не состоявшийся год назад.

Французский гранд хочет усилить вратарскую линию, поскольку Джанлуиджи Буффон покинет ПСЖ летом. Конкурентом Джанлуиджи Доннаруммы (34 матча в Серии А в этом сезоне, 11 – на "ноль") за место в основе станет Альфонс Ареола.

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