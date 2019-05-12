Буффон не хочет заканчивать карьеру летом

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон отказывается прощаться с футболом уже после этого сезона.

О дальнейших планах итальянца сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Даже если парижане не предложат 41-летнему голкиперу продлить контракт, который действует до лета этого года, итальянец намерен перейти в другой клуб.

Буффон уже рассматривает несколько предложений от команд, которые получили право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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В текущей Лиге 1 голкипер провел 24 матча за ПСЖ, в девяти из которых не пропустил.