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Буффон не хочет заканчивать карьеру летом

12 мая 13:39 99 Читати українською
Буффон не хочет заканчивать карьеру летом
Джанлуиджи Буффон / Reuters

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон отказывается прощаться с футболом уже после этого сезона.

О дальнейших планах итальянца сообщает La Gazzetta dello Sport.

Буффон не будет играть за ПСЖ в следующем сезоне, – журналист

Даже если парижане не предложат 41-летнему голкиперу продлить контракт, который действует до лета этого года, итальянец намерен перейти в другой клуб.

Буффон уже рассматривает несколько предложений от команд, которые получили право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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В текущей Лиге 1 голкипер провел 24 матча за ПСЖ, в девяти из которых не пропустил.

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ПСЖ ПСЖ Франция Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
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