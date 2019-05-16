ПСЖ запропонував Буффону новий контракт

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон розповів, що керівництво клубу запропонувало йому новий контракт.

"Клуб запропонував мені новий контракт, і це мене надзвичайно тішить. Мені дуже приємно. У найближчі дні ми зустрінемося з керівництвом, щоб все обговорити і зрозуміти, чи потрібно нам і далі рухатися разом", – цитує Буффона Football-Italia.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ не буде продовжувати контракт з досвідченим голкіпером, який приєднався до клубу минулого року.

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Зауважимо, що у поточному сезоні Буффон зіграв за ПСЖ 24 матчі, у яких пропустив 22 голи та 9 поєдинків відстояв на 0.