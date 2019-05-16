toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

ПСЖ запропонував Буффону новий контракт

16 травня 12:36 692 Читать на русском
ПСЖ запропонував Буффону новий контракт
Джанлуїджі Буффон / фото з відкритих джерел

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон розповів, що керівництво клубу запропонувало йому новий контракт.

"Клуб запропонував мені новий контракт, і це мене надзвичайно тішить. Мені дуже приємно. У найближчі дні ми зустрінемося з керівництвом, щоб все обговорити і зрозуміти, чи потрібно нам і далі рухатися разом", – цитує Буффона Football-Italia.

Буффон не хоче закінчувати кар'єру влітку

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ не буде продовжувати контракт з досвідченим голкіпером, який приєднався до клубу минулого року.

ПСЖ приготував 50 млн євро на Доннарумму – повернення трансферної саги

Зауважимо, що у поточному сезоні Буффон зіграв за ПСЖ 24 матчі, у яких пропустив 22 голи та 9 поєдинків відстояв на 0.

blog_ava
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ
00:04
3610
Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
5
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук