ПСЖ предлагал 80 миллионов за двух детей из Бразилии
Парижский клуб пытался купить себе права на двух талантов будущего.
ПСЖ делал предложение Палмейрасу по двум звездочкам. Бразильский клуб ответил отказом, не соблазнившись на сумму в 80 миллионов евро, утверждает UOL Esporte.
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По информации источника, парижане хотели получить права на Эндрика, которым интересуются уже долгое время. Также в переговорах фигурировал Эстевао Виллиан. Оба игрока несовершеннолетние и в ближайшее время не могли бы перебраться в Европу, но ПСЖ было важно опередить конкурентов.
Эндрику всего 16, но он стабильно играет за первую команду Палмейраса. С Эстевао ситуация куда более сложная. Ему 15 лет и только в апреле 2023 года этот юноша подпишет первый профессиональный контракт.