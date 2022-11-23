ПСЖ делал предложение Палмейрасу по двум звездочкам. Бразильский клуб ответил отказом, не соблазнившись на сумму в 80 миллионов евро, утверждает UOL Esporte.

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По информации источника, парижане хотели получить права на Эндрика, которым интересуются уже долгое время. Также в переговорах фигурировал Эстевао Виллиан. Оба игрока несовершеннолетние и в ближайшее время не могли бы перебраться в Европу, но ПСЖ было важно опередить конкурентов.

Эндрику всего 16, но он стабильно играет за первую команду Палмейраса. С Эстевао ситуация куда более сложная. Ему 15 лет и только в апреле 2023 года этот юноша подпишет первый профессиональный контракт.